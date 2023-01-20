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返鄉留意南北溫差、宜花有雨 初二入夜變冷可能達寒流等級

2023/1/20 10:27（1/20 10:57 更新）
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中央氣象局指出，20日受東北季風影響，白天北部高溫較19日下降，中南部仍溫暖。圖為台北市迪化街年貨大街19日湧入不少人潮。（中央社檔案照片）
中央氣象局指出，20日受東北季風影響，白天北部高溫較19日下降，中南部仍溫暖。圖為台北市迪化街年貨大街19日湧入不少人潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北20日電）中央氣象局指出，今天受東北季風影響，白天北部高溫較昨天下降，中南部仍溫暖，迎風面宜蘭、花蓮地區有雨，其他地區多雲到晴。初二（23日）入夜起明顯變冷，預估達寒流等級，到26日才會回溫。

氣象局預報員曾昭誠上午接受中央社電訪指出，今天白天北部約攝氏15至18度左右，較昨天冷一些；中南部高溫則可到23至25度，屬溫暖天氣。返鄉過年民眾要注意南北溫差、日夜溫差，適時調整穿著。

降雨部分，曾昭誠指出，目前預估集中在迎風面的宜蘭、花蓮地區，其他地區多雲到晴。桃園到嘉義、恆春半島沿海空曠地區及離島的澎湖、金門可能會有9至10級強陣風，民眾如果要到海邊活動，多注意安全。

未來一週預報，預估除夕（21日）、初一（22日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，只有東半部及大台北地區有局部短暫雨。

值得注意的是，初二（23日）入夜後明顯轉冷，目前預估可達寒流等級（寒流定義為台北站當日最低溫10度以下），初三（24日）、初四（25日）都會受影響，且北部、東半部有局部短暫雨。預估初五（26日）氣溫才會回升。

曾昭誠表示，24日、25日北部高山有降雪機率，山區道路要慎防積冰或路面濕滑。中南部水氣較少，不容易降雪。（編輯：謝雅竹）1120120

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#寒流
#天氣
#氣象局
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