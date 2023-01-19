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春節可能迎寒流初三初四最冷 北部高山有降雪機率

2023/1/19 08:22（1/19 09:02 更新）
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中央氣象局預報，24日大年初三和25日大年初四最冷，可能有強烈大陸冷氣團或寒流。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
中央氣象局預報，24日大年初三和25日大年初四最冷，可能有強烈大陸冷氣團或寒流。圖為民眾穿著厚重衣物前往南港車站搭車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）明天起有10天春節連續假期。中央氣象局預報，24日大年初三和25日大年初四最冷，可能有強烈大陸冷氣團或寒流，北部3500公尺以上高山可能降雪。

氣象局上午將舉行春節天氣記者會。

根據氣象局目前預報，今天白天氣溫回升，明天小年夜東北季風稍增強，北台灣白天高溫稍降，其他地方變化不大；迎風面水氣增多，降雨範圍擴大，北部及東半部地區有局部短暫雨，東北部及東部有局部較大雨勢發生的機率，中南部地區為多雲到晴。

21日除夕、22日大年初一，東北季風減弱，風向轉為東南風，天氣回暖，北台灣氣溫回升；東半部及大台北地區雖仍有局部短暫雨，但降雨會逐漸減少，其他地區為多雲到晴。

23日大年初二，強烈大陸冷氣團或寒流南下，24日大年初三、25日大年初四，受到大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣明顯轉冷，北部3500公尺以上高山有局部降雪機率；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

26日大年初五至28日大年初七，強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升；東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，27日大年初六至29日春節假期最後一天，中南部地區及西半部易有局部霧或低雲影響能見度。（編輯：張芷瑄）1120119

#中央氣象局
#大台北地區
#北台灣
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