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農曆春節出國潮 國境事務大隊籲善用自動通關

2023/1/19 13:03
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（中央社記者吳睿騏桃園機場19日電）長達10天的農曆春節假期，許多國人計畫出國旅遊，因應人潮增加，移民署國境事務大隊今天表示，將加派人力協助旅客通關，也呼籲民眾多加利用自動查驗通關系統節省時間。

桃園國際機場公司17日表示，依據航班運量人數預報系統顯示，從1月19日（春節前最後上班日）到1月30日（春節後首個上班日），12天的桃機旅客量估近100萬人次。其中高峰是1月28日（大年初七）的9萬4520人次，是自2020年2月以來首度突破9萬人次。

國境事務大隊上午發布新聞稿表示，為加速通關作業，目前在桃園國際機場、松山機場及高雄小港機場都已建置新一代自動查驗通關系統，只要年滿12歲，身高140公分以上的國人，以及持外僑居留證外來人口都可使用。

國境事務大隊表示，尚未申辦註冊的民眾一樣可以使用自動通關，符合資格者只要在出入國時，直接在自動通關系統閘道內錄存臉部影像，或選擇再加上擷取指紋就可完成註冊，不但終身使用，更換護照也無需重新註冊，歡迎符合資格的國人體驗「註冊及通關」二合一的服務。

國境事務大隊提醒，今年春節從小年夜（1月20日）至大年初八（1月29日）長達10天，預計期間的出國民眾較平日增加，國境事務大隊將加派人力協助旅客通關，搭配自動查驗通關系統將可有效紓解通關排隊人潮。

另外，國境事務大隊也將於除夕、農曆大年初一及初二，在人工查驗櫃檯發放兔年小紅包給入出國旅客，共享歡樂年節氣氛。（編輯：方沛清）1120119

#移民署國境事務大隊
#國境
#桃園國際機場
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