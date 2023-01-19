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春節10天假期冷暖交替 初三初四可能達寒流強度

2023/1/19 11:18（1/19 12:06 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北19日電）明天起有10天春節連假。中央氣象局今天舉行春節天氣記者會，預測10天假期中，冷暖交替，每2天就有一波冷空氣，初二至初四有強烈大陸冷氣團，也不排除接近寒流強度。

氣象局預報中心課長林秉煜說，明天小年夜至29日，10天春節假期中，天氣變化多，幾乎2天就有一波冷空氣，民眾返鄉及出遊要留意天氣變化。

根據氣象局公布的春節天氣預測，今天冷氣團減弱，天氣回暖，明天小年夜受東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣轉涼，迎風面北部及東半部有短暫雨，中南部多雲到晴，多半可見陽光。

21日除夕至22日大年初一，東北季風減弱，氣溫回升，白天高溫北台灣可達攝氏21、22度，中南部24至28度，東部20至24度，且幾乎都可見到陽光，只有大台北地區及東半部偶有局部雨，但須留意中南部清晨有局部霧。

23日大年初二強烈大陸冷氣團南下，將影響至25日大年初四，且不排除接近寒流強度，北部高山有降雪機率，中部以北、宜蘭、花蓮天氣偏冷，其他地區早晚也冷，多數平地低溫約10至12度。

26日大年初五及27日大年初六，冷氣團減弱，氣溫回升，中南部清晨易有局部霧；28日大年初七及29日大年初八，另一波冷空氣報到，東北季風增強，北台灣再轉涼，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，馬祖可能因低雲造成能見度不佳。（編輯：張芷瑄）1120119

#氣象局預報中心
#林秉煜
#宜蘭縣
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