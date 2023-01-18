高雄捷運輕軌小年夜啟動春節疏運 尖峰加密班距

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高雄捷運公司18日以新聞稿表示，20日小年夜起將啟動春節疏運計畫，高雄捷運及輕軌加密列車班距；此外，春節連假期間也推出商品館消費送春聯、紅包袋、提燈等活動。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年1月18日

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（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）春節連假將至，因應大量旅運需求，高捷公司今天表示，20日小年夜起將啟動春節疏運計畫，高雄捷運及輕軌加密列車班距，尖峰時刻最短營運班距捷運4分鐘、輕軌10分鐘。

高雄捷運公司新聞稿表示，今年春節假期10天，因應訪高旅遊人潮，高雄捷運完成春節期間人力及運輸配置準備，加強配置222名人員，支援協助車站人潮管控。

高雄捷運公司指出，除夕（21日）因旅客回家團聚人數相對較少，班距將調整為8至10分鐘一班；初三至初八（24日至29日）期間，將視人潮加密營運列車班距，尖峰時刻最短班距平均4分鐘。

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高雄輕軌系統則於每天下午1時至6時，營運班距調整為10分鐘，其他時段班距維持為15分鐘。

高雄捷運公司並表示，20日起於捷運R10美麗島站商品館、R11高雄車站商品館、R16左營站旅遊諮詢處，不限金額消費即可免費獲得「輕軌少女隊與蜜柑站長」Happy兔gether春聯或紅包袋不挑款一份，28日再推出消費金額滿新台幣200元以上，即可獲贈「蜜柑站長財神兔造型提燈」一組，送完為止。（編輯：郭諭儒）1120118