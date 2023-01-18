桃機春節試辦台日機場入境事先確認

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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）因應台灣日本關係協會與公益財團法人日本台灣交流協會簽署「臺日機場入境事先確認案」備忘錄，桃機從18日至31日期間試辦旅客入境事先確認作業，符合資格旅客可自願參加。

桃園國際機場公司上午在官網發布訊息表示，因應國門解封及春節假期將至，國際商務交流及旅遊人潮多，試辦入境事先確認可簡化及加速抵達日本入境機場時的手續，由日本派遣官員到桃園機場，利用等待登機時間，為赴日旅客在出發前辦理入境事先確認手續，以確保台日間旅客順利通關。

桃機公司說，「臺日機場入境事先確認」試辦作業，從1月18日至31日赴日旅客較多的春節期間進行，參加的航空業者有中華航空、長榮航空及日本航空，適用對象為從台灣出發至入境日本，例如觀光、親人訪問及短期商務等停留期間90天以內者。

桃機公司表示，指定試辦航班包括長榮航空BR118班機飛仙台、BR116班機飛北海道新千歲；華航CI178班機飛高松、CI112班機飛廣島、CI116班機每週五及週日飛福岡，以及日航JL814班機每週一、二、五飛大阪關西。

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桃機公司指出，符合航班資格旅客於出境大廳櫃檯辦理報到時，參加試辦的航空公司會發放宣傳單及日本入國記錄卡，旅客可視需求自行選擇是否使用入境事先確認。如旅客接受事先確認，需於候機室辦理相關作業，辦理時間將於班機起飛前30分鐘停止受理。

桃機公司說，「臺日機場入境事先確認」起源於2005至2009年都有辦理，今年再次重啟試辦，利用旅客在候機室等待登機的時間，先進行護照確認、拍攝臉部照片及採集指紋等作業，抵達日本機場後，只需再次確認為本人及完成入境事先確認的認證後就許可入境，縮短在日本機場審查時間，加速完成通關。（編輯：方沛清）1120118