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北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

2023/1/16 11:02（1/16 12:10 更新）
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圖為民眾到台北成德市場施打疫苗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北16日電）春節連假將至，台北市衛生局今天表示，20日至29日期間，台大等23家急救責任醫院全數照常開設急診，COVID-19疫苗也會持續開放預約及接種，一般門診及視訊診療則多有調整。

台北市衛生局舉行記者會公布春節假期醫療資訊，醫事管理科長何叔安在會中表示，連假期間，台大、萬芳、聯合醫院等23家急救責任醫院都會照常24小時開設急診；多數醫院的一般門診則在21日至25日有調整，26日後逐步恢復正常開診。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫部分，何叔安指出，疫苗接種及預約服務在連假期間繼續提供，不過多數視訊診療或社區藥局服務機構在22日至25日暫停服務，26日後逐步恢復正常。

衛生局專委紀玉秋補充，COVID-19疫苗預約平台每週二到週五照常開放預約，明天起可預約23日至29日施打，疫苗種類包含BNT、Novavax、莫德納次世代等，台大、萬芳、西園等合約醫院也有開設特別門診供民眾直接掛號接種。

至於醫療儲備量能，何叔安表示，截至13日為止，台北市各醫院開設專責病床數共617床，空床數252床、空床率40.8%，這幾週觀察下來，空床率都有維持在40%以上，若以目前的疫情狀況來估計，量能是充足的。（編輯：方沛清）1120116

（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
（圖取自台北市衛生局網頁health.gov.taipei）
#何叔安
#台北市衛生局
#台大
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