公路總局：大年初四估日月潭、墾丁等景點車多

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（中央社記者王心妤台北24日電）公路總局表示，今天午後台3線大溪地區、台18線中埔路段等地開始湧車潮，並預估明天（大年初四）的日月潭、墾丁、台南南鯤鯓代天府等觀光景點附近省道將車多、壅塞。

公路總局表示，今天上午省道均屬順暢，僅出現零星車多狀況，午後台3線大溪地區、台18線中埔路段、台61線楓港至枋寮北向、台61線龍井至中彰大橋及台9線蘇花公路南澳北溪橋北向與仁水隧道至中仁隧道北向等地開始出現車潮。

公路總局預估，明天觀光風景區周邊路段將出現車潮，包含台21線日月潭、台26線墾丁路段、台17線台南南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮等地恐車多，用路人可多查詢即時路況，避開尖峰時刻再前往。

公路總局表示，明天將是春節連假第6天，依據目前預售狀況，西部國道客運尚有78%空位，東部國道客運尚有95%空位，目前已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。

公路總局表示，截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛1976班次，疏運2萬6327人；東部國道客運路線共計行駛487班次，疏運7399人。（編輯：張芷瑄）1120124