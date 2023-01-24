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大年初三 高公局估午後11處路段恐壅塞

2023/1/24 13:13
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（中央社記者王心妤台北24日電）今天是大年初三，截至中午12時，國道全線交通量為48.8百萬車公里，估整天交通量140百萬車公里，仍在預期內。高公局說，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里等11處路段午後恐壅塞。

高公局今天發布新聞稿表示，預估國1南向楊梅-新竹和北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，以及北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，下午恐壅塞，民眾可透過高速公路1968網站及App或是收聽警廣掌握路況。

另外，上午國1南向83.9公里處和國1南向85.8公里處各發生2輛小客車追撞；還有國1北向177.6公里處發生3輛小客車追撞、國3北向358公里處發生4輛小客車追撞，皆以排除。

高公局建議南向民眾利用下午時段行駛國道、北向民眾多利用上午時段行駛，避開壅塞。高公局也呼籲旅遊民眾，南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等或是多多利用公共運輸。（編輯：張芷瑄）1120124

#高公局
#國道
#后里
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