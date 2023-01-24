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2023春節天氣交通
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2023春節天氣交通2/47
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初三上午國道路況 國1湖口至竹北、國3大溪至龍潭紫爆

2023/1/24 10:04（1/24 10:42 更新）
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24日上午國1湖口至竹北、國3大溪至龍潭出現紫爆。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
24日上午國1湖口至竹北、國3大溪至龍潭出現紫爆。（圖取自高速公路1968網頁1968.freeway.gov.tw）
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（中央社記者王心妤台北24日電）今天是大年初三，高公局估交通量為140百萬車公里。根據高速公路1968網站，國道1號高架楊梅端至新竹南下路段壅塞，湖口至竹北、國道3號大溪至龍潭則紫爆，時速低於20公里。

高公局今天發布新聞稿表示，昨天全日交通量為130.8萬車公里，是年平均平日的1.5倍，國道5號交通量為3.7百萬車公里，為年平均平日的1.4倍，昨天路況除國5北向石碇至頭城路段於晚上10時逐漸紓解外，其餘路段於晚上8時後大致順暢。

高公局今天公布疏導措施包含下午3時至晚上8時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，至中午12時前封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，今天凌晨12時前封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，晚上9時前封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

根據高速公路1968網站，截稿前國道1號高架楊梅端至新竹南下、埔鹽系統至員林南下，國道3號土城至關西服務區南下、烏日至霧峰南下呈現壅塞，時速低於40公里；湖口至竹北、國道3號大溪至龍潭等部分路段低於20公里。

高公局表示，替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾利用省縣道。（編輯：張芷瑄）1120124

#國道
#路況
#高公局
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