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2023春節天氣交通
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2023春節天氣交通1/56
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初四北部高溫僅15度 初五回暖初六再轉冷

2023/1/24 20:43（1/24 21:03 更新）
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中央氣象局指出，受到寒流影響，25日清晨北部低溫下探6到7度、白天高溫僅15度，直到26日才會回暖，27日又有冷氣團來襲。圖為北市南區民眾外出注意保暖。中央社記者郭日曉攝 112年1月24日
中央氣象局指出，受到寒流影響，25日清晨北部低溫下探6到7度、白天高溫僅15度，直到26日才會回暖，27日又有冷氣團來襲。圖為北市南區民眾外出注意保暖。中央社記者郭日曉攝 112年1月24日
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）春節連假天氣如同雲霄飛車，中央氣象局指出，受到寒流影響，明天清晨北部低溫下探6到7度、白天高溫僅15度，直到26日才會回暖，不過27日又有冷氣團來襲，各地天氣再度轉寒冷。

寒流來襲，氣象局今天（大年初三）對全台22縣市發布低溫特報，預計晚間到明天清晨會是寒流影響最明顯的時候。

氣象局指出，明天各地天氣持續寒冷且東北風明顯偏強，北部及宜蘭、花蓮高溫只有15度，中南部及台東則可到19度，不過水氣逐漸減少，只有基隆北海岸、大台北東側、東半部地區及恆春半島有降雨機會。

氣象局表示，到了26日（大年初五）隨著寒流減弱，各地氣溫將明顯回升，高溫可以來到20度左右，不過27日又會有寒流或強烈大陸冷氣團南下，各地天氣再度轉為寒冷並持續到29日。

另外，根據環保署空氣品質預報，明天竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質為「良好」等級；中部以南則在下風處，污染物稍易累積，空氣品質等級「普通」；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，容易引發地表揚塵，短時間可能達「橘色提醒」等級。（編輯：唐聲揚）1120124

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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#氣象局
#寒流
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