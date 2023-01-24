宜蘭南山部落飄冰霰 太平山森林遊樂區25日延後開園[影]

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寒流發威，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，24日出現霧淞美景。（林務局羅東林區管理處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月24日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）公路總局表示，寒流發威，海拔約1200公尺至1500公尺的宜蘭縣大同鄉南山部落今晚飄下冰霰，暫不影響通行，但呼籲當地台7甲線夜晚可能結冰，必要時將採取管制措施。

有當地民眾今晚拿手機拍下畫面，興奮驚呼「宜蘭南山村下雪了」，飄落在住家屋簷、車輛等處，不過時間未持續太久。有人則認為並非真的雪，而是冰霰。

公路總局第四區養護工程處指出，省道台7甲線30公里處（南山）至50公里處（勝光）於晚間6時許一度飄下冰霰；當地道路直到晚間9時無結冰，路況正常，也沒有封路。

工程處表示，為維謢行車安全，已派員加強巡視道路，並備妥相關除冰設備及木屑，如路面發生局部結冰情形，將立即處理；如發生大範圍路面結冰或積雪，不排除要求用路人在輪胎上加掛雪鏈，甚至啟動封路等管制通行措施。

另外，林務局羅東林區管理處指出，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，因寒流發威，今天近中午氣溫已降到攝氏零度，飄下近1個小時的冰霰，一度讓遊客歡呼驚喜。午後，遊樂區內迎風面樹枝可見霧淞美景。

管理處指出，入夜後到明天凌晨遊樂區聯外道路可能結冰，原訂凌晨4時開園的時間將延後，清晨6時將派員巡視道路，確定安全後才會開園，請遊客耐心等候。（編輯：唐聲揚）1120124