大年初四寒流北部宜花低溫探12度 初五各地氣溫將回升

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中央氣象局表示，25日至26日北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生。圖為台北市街頭外出民眾戴上帽子與圍巾注意保暖。（中央社檔案照片）

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）中央氣象局今天發布低溫特報，受到寒流影響，今天至26日北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷，有攝氏10度以下氣溫發生；明日白天起寒流減弱，各地氣溫回升。

氣象局表示，今天清晨是寒流影響最明顯的時候，西半部及宜蘭地區低溫只有7到10度，花東地區低溫11、12度，高雄以北及宜蘭、花蓮局部地區出現5到8度的低溫。

氣象局表示，今天白天冷空氣持續影響，回溫情況有限，北部及宜蘭、花蓮高溫只有12到15度，中南部及台東高溫則在17到19度，請大家仍要做好保暖工作。至於水氣則是逐漸減少，只有基隆北海岸、大台北東側、東半部地區及恆春半島有降雨機會，其他地區為多雲到晴。

根據氣象局發布的低溫特報表示，台南以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖有持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請各界注意防範。

明日白天起寒流減弱，各地氣溫回升，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有零星短暫雨；今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

氣象局叮嚀，家戶加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受寒流影響，環境風場為東北風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳；中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；中部、高屏空品區及馬祖為「普通」等級，彰化沿海地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1120125