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2023春節天氣交通
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2023春節天氣交通1/58
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初四國道北向車流為主 2路段上午易壅塞

2023/1/25 09:26（1/25 09:41 更新）
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高速公路局預估，25日交通量為138百萬車公里並將以北向車流為主。圖為國道5號坪林段。（中央社檔案照片）
高速公路局預估，25日交通量為138百萬車公里並將以北向車流為主。圖為國道5號坪林段。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北25日電）今天是大年初四，高速公路局指出，預估今天交通量為138百萬車公里並將以北向車流為主，上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局表示，昨天全日交通量為129.4百萬車公里，為年平均平日的1.5倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，昨天路況除北向國1與國3新竹路段及國5宜蘭至坪林於隔日1時紓解外，其餘路段於22時後大致恢復正常路況。

今天0-5時平均交通量為9.9百萬車公里，為年平均平日的2.8倍；高公局預估今天交通量為138百萬車公里並將以北向車流為主。

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為29.5百萬車公里，今天相關疏導措施包括13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制、15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

另外，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。（編輯：張銘坤）1120125

#高公局
#宜蘭縣
#坪林
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