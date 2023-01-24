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2023春節天氣交通
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2023春節天氣交通2/56
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初四估國道交通量為平日1.6倍 9路段易壅塞

2023/1/24 20:06（1/24 20:18 更新）
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圖為20日國道5號石碇往坪林路段車況。（中央社檔案照片）
圖為20日國道5號石碇往坪林路段車況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）明天是大年初四，高速公路局預估國道交通量將是平日的1.6倍，預判國1北向西螺-埔鹽系統、國3北向竹山-中興等9路段容易壅塞，部分交流道入口將實施高乘載管制。

高公局今天統計，截至晚間6時，國道交通量為95.5百萬車公里，預估整天交通量140百萬車公里；明天的交通量預估138百萬車公里，為平日的1.6倍，其中北向更會是平日的1.8倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議南向用路人儘量下午出發，北向用路人儘量上午出發。

高公局指出，明天相關疏導措施包含下午1時到晚間6時在國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道的北向入口實施高乘載管制，還有下午3時到晚間8時在國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口實施高乘載管制，以及中午12時起封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口、國1仁德北向入口、國3名間雙向入口等。（編輯：唐聲揚）1120124

（圖取自facebook.com/hi.freeway）
（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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（圖取自facebook.com/hi.freeway）
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#國道
#高公局
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