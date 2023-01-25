初五回溫全台多雲到晴 北部最高溫20度

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中央氣象局預估，初五清晨仍寒冷，白天起寒流減弱，氣溫將回升。圖為台北市信義區百貨公司周邊逛街人潮，民眾全身包緊緊禦寒。中央社記者張新偉攝 112年1月25日

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）明天是大年初五，中央氣象局預估，初五清晨仍寒冷，白天起寒流減弱，氣溫將回升，台灣各地及離島地區為多雲到晴，北部地區最高溫將有20度，但日夜溫差大，早晚仍要做好保暖。

氣象局表示，明天清晨台灣仍受寒流影響，各地非常寒冷，台南以北及宜花地區仍有10度以下低溫發生機率，高雄、屏及台東低溫約11、12度，空曠地區可能會再低2度左右。

氣象局說，初五白天起寒流減弱，氣溫回升，北部、宜花地區高溫約20度左右，中南部及台東高溫則在20到24度，日夜溫差大，早晚仍要做好保暖工作；水氣逐漸減少，全台各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，只有北部山區及東半部地區有零星降雨機會，入夜後高山地區仍需提防道路積冰。

氣象局也提醒，桃園至雲林、東南部，包含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部，包含蘭嶼、綠島及恆春半島沿海有長浪發生的機率。

根據環保署空氣品質預報資訊，明天西半部地區因擴散條件稍轉差，污染物稍易累積，空品多為「普通」至「良好」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：孫承武）1120125