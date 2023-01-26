初五國道9路段易壅塞 北向建議上午出發

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高速公路局表示，預判初五上午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽、南屯-后里，及國5北向宜蘭-坪林，建議用路人上午出發。圖為國道5號石碇往坪林路段。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北26日電）今天是大年初五，交通部高速公路局表示，國道路況大致正常，預判上午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽、南屯-后里，及國5北向宜蘭-坪林，建議北向用路人上午出發。

高公局表示，昨天全日交通量為129.7百萬車公里，為年平均平日的1.5倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日的1.3倍；昨天路況除北向國1與國3新竹路段於晚間12時，及國5宜蘭至坪林於隔日2時紓解外，其餘路段於晚間10時後大致順暢。

高公局指出，今天凌晨0至5時平均交通量為10.4萬車公里，為年平均平日的3.0倍；預估今天交通量為128百萬車公里。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為15.0百萬車公里，今天相關疏導措施包括下午3時至晚間8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制，中午12時至晚間12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

另外，中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

此外，包括國1北向苗栗-湖口、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，國6西向舊正-霧峰等系統路段，也被列為重點壅塞路段。

高公局呼籲，替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。（編輯：管中維）1120126