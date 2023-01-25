兔年開春登高 金管會提醒山友投保登山險

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（中央社記者謝方娪台北25日電）不少民眾利用春節假期登山，金管會提醒，新春時節乍暖還寒且山中氣候多變化，除了完善路線規劃、妥善裝備物資等，可投保適當保險，為自身權益提供多一層保障，且登山綜合險已可透過網路投保。

為利山友有更完善的保險保障，金管會責請產險公會協助業者持續檢討並完備登山保險商品，以符合登山民眾投保需求。

金管會透過新聞稿提醒民眾，新春時節若要登山，除了完善路線規劃、妥善裝備物資、確實評估天氣條件及儲備足夠體能外，投保適當保險，可為自身權益提供多一層保障。

目前登山綜合險承保範圍除了涵蓋一般傷害險及旅平險承保的意外事故保障外，也特別針對民眾從事登山活動時可能面臨的特定事故提供保險保障，例如登山造成的中暑、高山病、凍傷所致死亡、失能及醫療費用損失等。

此外，金管會指出，民眾可衡酌自身需要，選擇加保「緊急救援費用保險」，提供被保險人因發生登山活動事故所支出的搜尋費用、救護費用及遺體移送費用，以便獲得更完整的保障。

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為利民眾進一步瞭解登山險商品，金管會已在「風險管理與保險教育推廣入口網」建置專區，說明登山險主要內容與特色；另為提高投保便利性，金管會已開放登山綜合險採網路投保。

金管會表示，民眾若有登山險相關投保需求或問題，可在產險公會網站所設「登山綜合保險專區」查詢，此專區並提供相關商品條款及承辦公司聯絡窗口等資訊，供民眾上網瀏覽。（編輯：黃國倫）1120125