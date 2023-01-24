春節期間遠距投保 金管會提醒確認內容避免爭議

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（中央社記者張璦台北24日電）民眾在春節期間與家人團聚，若有投保需求，無須出門就可利用遠距投保購買保險。金管會今天以2點提醒民眾，遠距投保應提前準備好個人證件，過程中則要針對要保書的「告知事項」等欄位，親自確認並簽署。

因應金融科技及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展，金管會已於民國110年同意保險業辦理遠距投保業務，截至去年底，已有11家業者開辦；金管會提醒，在進行遠距投保前，民眾應瞭解遠距投保流程，以及事先準備好個人證件，以利作業順利進行。

金管會指出，消費者進入視訊前及視訊過程中，因保險業需對客戶分別進行身分認證，因此客戶應備妥國民身分證或居留證等證件；無國民身分證的未成年人，則應先準備好附照片的健保卡或護照，以便相關流程進行。

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再者，金管會表示，因保險業會依據視訊會議前與客戶的溝通說明內容，事先處理要保書等相關保險契約電子文件，提醒消費者在視訊會議中，對於要保人、被保險人應親自簽署表示同意之處，都需要親自確認並簽署，尤其是要保書的「告知事項」欄，務必親自於投保流程中逐一檢視確認後簽署，以避免日後產生相關爭議。

金管會指出，遠距投保提供消費者多一種便利快速的投保方式選擇，但民眾仍應多留意保險商品內容是否符合本身需求，以維自身權益，減少日後糾紛。（編輯：楊蘭軒）1120124