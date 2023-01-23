登山迎新春 內政部：做足準備、迷途記STOP口訣

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（中央社記者王揚宇台北23日電）許多民眾規劃登山迎接新春，內政部今天提醒，民眾在登山前務必做好安全自主管理，備好防滑配備，查詢行程路況及天氣資訊，下載離線地圖及擬定完整的登山計畫等，而當迷途時，務必記住「STOP」口訣。

內政部指出，根據統計，近3年玉山、太魯閣及雪霸等高山型國家公園山域意外事故發生的原因，主要為創傷（占31%）、高山症（占15%）、迷路（占14%）與墜谷（占14%），推測與園區登山路線多為高海拔、長距離、爬升高、地質敏感等複雜地形有關，加上個人體能、裝備、風險評估與應變計畫等事前準備不足，導致易發生山域事故。

內政部呼籲，民眾登山前務必落實登山安全風險自主評估管理，平時鍛鍊體能，上山時量力而行。到高海拔山區前，宜諮詢旅遊醫學門診或其他具高山醫學專業的醫療人員，如須服用藥物，應先備妥攜帶。

此外，爬升至高海拔區域，隨時衡量自身體力、路況、負重等條件，謹慎規劃爬升速度。如出現疑似高山症時，應立即下撤降低海拔高度，減緩不適症狀，切勿硬撐無視身體警示。

另外，內政部提醒，登山前務必規劃好路線，可評估選擇攜帶適合的衛星通訊裝置，並善用智慧型手機離線地圖功能或紙本地圖，降低登山迷途與失聯風險。萬一迷途時，也不要驚慌保持冷靜，務必記住STOP口訣。

STOP口訣，分別是Stop，先停下行動；Think，回想迷途路段，若無法回到原路，應留在原地；Observe，觀察環境及能暫時躲避空間，避免下切溪谷；Plan，擬定待援計畫，分配飲食水量，防止失溫。

內政部指出，各國家公園管理處已完成602面可通話地點標示，民眾出發前可先了解行走路線的通訊點位資訊。當遇危急狀況，身處通訊位點時，手機可直接撥打緊急救難號碼「112」求援，或是善用手機離線地圖APP，除透過共享軌跡路線避免迷途外，在手機訊號不穩處，仍可定位掌握行蹤，有助救援工作的進行。

為兼顧登山活動與山林保護，內政部建議，民眾入園登山前可以至台灣國家公園、台灣登山申請一站式服務網與台灣國家公園入園入山線上申請服務網等網站，預先瀏覽各國家公園登山情報等資訊。入園登山期間，也要遵守國家公園法等法令規定，並落實「無痕山林」精神，共同維護山林環境與秩序。（編輯：楊蘭軒）1120123