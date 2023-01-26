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初五天氣回溫 公路總局籲出遊避壅塞路段

2023/1/26 10:57
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（中央社記者蕭博文台北26日電）今天是大年初五，交通部公路總局表示，依氣象局預報天氣將回溫，預估中午前後至下午時段車流逐漸增多，旅遊景點路段也將有出遊車潮出現，請用路人出門前先查詢交通狀況。

公路總局表示，昨天下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含台61線線西至中彰大橋路段、台3線大溪老街路段至武嶺橋路段、石岡至豐原路段、台9線崇德至新城路段、三棧至崇德路段及台84線下營路段皆有車多及壅塞情形，民眾今天行駛上述路段時特別留意。

公路總局指出，依氣象局預報今天天氣將回溫，預估在中午前後至下午時段車流將逐漸增多，易壅塞路段包括省道主要幹線，如台61線鳳鼻至香山路段及竹南路段與中彰大橋路段、台9線蘇花及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段。

此外，銜接國道的快速公路，如台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3、台86線接國3關廟路段、嘉義台18線中埔交流道路段，預估也有車多壅塞情形。

公路總局預估，觀光旅遊景點路段也將出現出遊車潮，包含新春參拜熱點周邊道路如台3丙線竹山紫南宮等，觀光景點周邊道路如台2線東北角沿線風景區、台2線及台2乙線淡水地區、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等，請用路人出門前先查詢交通狀況後避開，以免塞在車陣中。（編輯：管中維）1120126

#交通部公路總局
#氣象局
#省道
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