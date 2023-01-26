27日寒流逐漸南下 各地越晚越冷、局部10度以下

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中央氣象局表示，27日另一波寒流逐漸南下，清晨各地普遍攝氏12到15度。圖為民眾在陽明山出遊時瑟縮在一起互相取暖。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）中央氣象局今天表示，明天初六另一波寒流逐漸南下，清晨各地普遍攝氏12到15度，白天台中以北及東北部回溫不明顯，各地越晚越冷，普遍11到14度，台中以北、東北部，局部10度以下。

中央氣象局官網指出，明天（27日）為大年初六，另一波寒流逐漸南下，清晨各地低溫普遍落在12到15度左右，白天台中以北及東北部回溫不明顯，高溫僅12、13度左右，其他地方影響不大，局部地區仍有接近20度左右的高溫。

氣象局並說，下半天比較明顯的冷空氣南下，各地越晚越冷，須留意在台中以北及東北部局部地區在傍晚以後溫度會降到10度以下，其他地方晚上大約落在11到14度左右，感受相當寒冷，須做好保暖工作。

降雨方面，氣象局預測，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率較高，整天不定時有局部降雨，中南部大致上是多雲到晴的天氣。在北部及東北部2000公尺高山地區有零星降雪機率，也需提防山區道路結冰，行車用路要多注意安全，小心駕駛。

另外，氣象局說，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；東北風增強，明下午起，台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄、台東沿海空曠地區及金門也有較強陣風，鄰近海域也有較大風浪，要特別注意。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，明天寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區；中部以北空氣品質擴散影響區位於迎風面，空氣品質普通；雲嘉南以南位於下風處，污染物稍易累積；據此預測花東空品區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級。（編輯：屈享平）1120126