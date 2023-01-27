寒流逐漸南下 吳德榮：初六到初八探6度低溫

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圖為北市南區民眾外出穿著保暖衣物並攜帶雨具，毛孩也穿上雨衣與防寒衣物。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）今天是大年初六，中央氣象局預報，寒流逐漸南下，各地越晚越冷、局部10度以下。氣象專家吳德榮預測，初六至初八，輻射冷卻加持下，清晨平地低溫仍可能下探6度，要注意保暖。

氣象局預報，今天寒流南下，各地天氣轉冷，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，將影響至29日大年初八，30日起寒流逐漸減弱，各地氣溫逐漸回升。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，今晨愈往南雲量愈少，輻射冷卻較強，截至今天凌晨5時53分，平地最低氣溫為高雄市大樹區9.3度，其次依序為屏東縣林邊鄉9.9度、台南市南化區10.3度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，今天至29日初八，寒流影響雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在輻射冷卻加持下，清晨仍有6度左右的平地最低氣溫，要注意保暖。

吳德榮說，今天北海岸、大台北近山區及東半部偶有零星飄雨機率，桃園以南晴朗穩定；28日、29日大台北多雲，桃園以南晴朗，東半部晴時多雲、偶有零星飄雨的機率。

吳德榮說，今天各地區平地氣溫分別為北部7至13度，中部8至18度，南部8至24度，東部9至20度。

吳德榮表示，下週一起至週三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，氣溫降得很低，日夜溫差大。

至於下週一、二清晨平地最低氣溫，吳德榮說，仍在8度左右，皆需注意，下週四另一波相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定。（編輯：郭諭儒）1120127