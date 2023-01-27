更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
2023春節天氣交通
新聞專題
2023春節天氣交通1/69
首頁 / 生活

寒流南下越晚越冷 嘉義以北宜蘭花蓮探6度

2023/1/27 15:22（1/27 15:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中央氣象局預報，27日寒流南下，各地天氣轉冷。圖為台北市南港區街頭民眾全身包緊緊。中央社記者鄭傑文攝　112年1月27日
中央氣象局預報，27日寒流南下，各地天氣轉冷。圖為台北市南港區街頭民眾全身包緊緊。中央社記者鄭傑文攝　112年1月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北27日電）今天起寒流逐漸南下，中央氣象局預報，今晚至明天清晨，嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖，有連續10度或6度以下氣溫發生機率，白天回溫情況也不明顯，但降雨將趨緩。

氣象局發布低溫特報指出，今天寒流南下，各地天氣轉冷，28日、29日受到寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今晚至明天清晨，嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖有連續10度或6度以下氣溫發生的機率。

到了白天，回溫的情形預估也不會太明顯。張承傳說，北部地區白天高溫頂多10度、11度左右，其他地區也僅11度至14度，下週一氣溫將回升，各地回溫至20度上下，天氣穩定。

不過，張承傳說，明天除北海岸、基隆山區及花東沿岸等局部區域仍將有30至40％降雨機率，其他地區雨勢都會減弱。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，今天寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島地區，雲嘉南以南位下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區可能有地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

據此預測宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，彰化至雲嘉南沿海地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：郭諭儒）1120127

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#天氣
延伸閱讀
10天春節連假進尾聲 醫師教4招拒絕收假症候群寒流襲台 醫師籲三高、心血管疾病患者落實保暖過年使用瓦斯爐熱水器要注意 務必保持通風防中毒
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
寒流逐漸南下 吳德榮：初六到初八探6度低溫