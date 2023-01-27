寒流南下越晚越冷 嘉義以北宜蘭花蓮探6度

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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）今天起寒流逐漸南下，中央氣象局預報，今晚至明天清晨，嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖，有連續10度或6度以下氣溫發生機率，白天回溫情況也不明顯，但降雨將趨緩。

氣象局發布低溫特報指出，今天寒流南下，各地天氣轉冷，28日、29日受到寒流影響，各地天氣非常寒冷。氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，今晚至明天清晨，嘉義以北、宜蘭、花蓮及澎湖有連續10度或6度以下氣溫發生的機率。

到了白天，回溫的情形預估也不會太明顯。張承傳說，北部地區白天高溫頂多10度、11度左右，其他地區也僅11度至14度，下週一氣溫將回升，各地回溫至20度上下，天氣穩定。

不過，張承傳說，明天除北海岸、基隆山區及花東沿岸等局部區域仍將有30至40％降雨機率，其他地區雨勢都會減弱。

另外，根據環保署空氣品質預報資訊，今天寒流南下，環境風場為偏北風，北風挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島地區，雲嘉南以南位下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區可能有地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

據此預測宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，彰化至雲嘉南沿海地區受地表揚塵影響，短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：郭諭儒）1120127