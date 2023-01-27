大年初七國道估11路段壅塞 國5北向高乘載管制

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）農曆春節即將進入尾聲，交通部高速公路局今晚表示，明天大年初七預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均的1.1倍，且預估重點壅塞路段可能為國1南向楊梅-新竹等11處。

高公局今晚透過新聞稿表示，今天大年初六的下午國道壅塞路段，包括有國1北向新竹系統-湖口、大雅-台中系統；國3北向關西服務區-龍潭、南雲-名間；國5北向宜蘭-坪林。其餘路段行車大致正常。

同時，截至今天下午5時止，國道交通量為81.3百萬車公里，預估今天交通量為115百萬車公里。

高公局指出，經查今天中午12時15分於國1南向204.2公里處發生1輛小貨車與2輛小客車追撞事故，占用內線車道，隨後於中午12時40分排除，造成後方車流回堵4公里。

以及，今天下午1時43分於國1北向198.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，於下午2時14分排除，造成後方車流回堵5公里；下午4時39分於國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線，於下午4時49分排除，造成後方車流回堵4公里，影響整體車流甚鉅。

高公局表示，由於明天為大年初七，預估國道交通量為100百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

預判明日重點壅塞路段，高公局認為，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。

高公局建議，南向用路人儘量於明天下午時段出發，北向用路人儘量於明天上午時段出發。

除此之外，高公局指出，明天國道相關疏導措施，包括下午3時至晚間8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩和匝道儀控等，請用路人多加留意。（編輯：李亨山）1120127