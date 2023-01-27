寒流南下影響 大年初七嚴防10度以下低溫

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）受寒流南下影響，中央氣象局表示，今晚到明天大年初七都非常寒冷，各地容易出現局部10度以下低溫，北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪機會，山區道路慎防積冰現象。

氣象局晚間發布新聞稿表示，今天大年初六寒流南下，天氣再度轉冷，北台灣溫度從清晨的13至16度，一路下降到下午只剩10度左右，其他地區白天高溫雖有18到22度，但下午起氣溫也逐漸下降；北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

受寒流影響，氣象局指出，今晚到明天大年初七的天氣會非常寒冷，各地都容易出現局部10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生機率，白天北台灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度。

同時，其他地方高溫也比今天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。

氣象局提到，明天水氣相較今天少，除基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴。

另外，北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪機會，行經山區道路要慎防積冰或路面濕滑現象。

風力部分，氣象局說，明顯偏強，台南以北、東北部、東部沿海空曠地區、恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖及苗栗至台南內陸易有9至11級強陣風，其他沿海空曠地區、金門及北部、高雄內陸也有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，浪高約有3至5公尺，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生機率。

氣象局提醒，懸掛物、大型廣告看板、招牌等物品應加強固定，戶外行車、海邊活動請特別注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊顯示，明天寒流影響，環境風場為偏北風，仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區；高屏位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

此外，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，彰化至雲嘉南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：李亨山）1120127