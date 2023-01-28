春節第二波寒流 宜蘭太平山再現霧淞雪白美景

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受春節第2波寒流影響，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區28日清晨再度出現霧淞雪白美景。（羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月28日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）受春節第二波寒流影響，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區今天清晨再度出現霧淞雪白美景，吸引不少遊客上山欣賞。

林務局羅東林區管理處表示，太平山國家森林遊樂區今天雖因水氣不足，未如預期下雪，但霧淞美景仍吸引大批民眾入山，但受聯外道路「宜專一線」結冰影響，上午園區實施道路管制；若車輛沒有掛雪鍊，必須在園區的太平山莊以下約3公里處路邊停車，之後徒步抵達太平山莊。

管理處提醒遊客，園區不分平假日，都實施車輛動態總量管制措施，上限1000輛；若已快達上限時，將在山下附近主要道路的電子看板公告。當達到上限1000輛時，園區將暫時封閉，若有其他車輛離園才會再度開園。（編輯：黃世雅）1120128