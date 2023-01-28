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寒流報到各地嚴防10度以下低溫 北部東北部高山可能降雪

2023/1/28 10:22（1/28 10:45 更新）
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圖為台北市南港區街頭民眾全身包緊緊。中央社記者鄭傑文攝　112年1月27日
圖為台北市南港區街頭民眾全身包緊緊。中央社記者鄭傑文攝　112年1月27日
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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）受寒流影響，今天天氣非常寒冷，各地都有局部攝氏10度以下低溫；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴；北部及東北部高山有零星降雪機率，山區道路慎防路面濕滑現象。

根據中央氣象局今天發布的低溫特報表示，各地都有局部10度以下低溫，台南以北及宜蘭、花蓮更有6度以下或持續10度左右低溫發生的機率，白天北台灣溫度回升幅度相當有限，高溫只有10到12度，其他地方高溫也比昨天低，中部及花東約14到17度，南部則在18到21度，雲林以南日夜溫差較大。

根據中央氣象局資料表示，除了基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區仍有局部短暫雨外，其他地區為多雲到晴；北部及東北部2000公尺以上高山有零星降雪的機會，行經山區道路請慎防積冰或路面濕滑現象。

氣象局表示，今天風力明顯偏強，桃園至台南、東部沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，桃園至彰化地區、基隆北海岸、東北部、東南部沿海空曠地區及金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，浪高可以來到3至5公尺；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受到寒流影響，環境風場為偏北風，仍可能挾帶微量境外污染物影響台灣及離島地區；高屏位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，彰化至雲嘉南地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

中央氣象局提醒全國民眾注意加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境。除此之外，冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。（編輯：黃世雅）1120128

#中央氣象局
#恆春半島
#馬祖
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