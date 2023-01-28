春節連假尾聲 國道北上5路段恐壅塞

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）明天是春節連假最後一天，交通部高速公路局今晚表示，預估明天國道北向交通量將達平日年平均的1.2倍，重點壅塞路段可能為國1北向西螺-埔鹽系統和國5北向宜蘭-坪林等5處。

高公局今晚發布新聞稿表示，今天國道壅塞路段包括國1北向竹北至湖口及國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大多能維持行車順暢。

截至今天下午5時統計，國道交通量為71.6百萬車公里，預估今天交通量為100百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局指出，今天上午10時45分於國3南向173.5公里處（清水路段）發生邊坡起火事件，濃煙影響行車視線，下午5時45分處理完成；下午3時許於國1北向250.3公里處發生3輛汽車追撞事故，占用內側車道，下午3時51分排除；下午4時許國10西向3.8公里處發生3輛汽車追撞事故，占用外側車道，下午4時18分排除，都略為影響整體車流。

明天是春節連假最後一天，高公局預估，國道交通量為95百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.1倍，其中北向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局研判，明天重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發。

明天國道相關疏導措施包括，下午3時至晚間8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等，請用路人多加留意。（編輯：唐聲揚）1120128