收假國道將湧車潮 5大路段易壅塞估晚間6時紓解

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國道北向29日預計將湧入車潮，高公局建議用路人避開包括國5宜蘭至坪林、國1北向西螺至埔鹽等5大易壅塞路段。圖為國道5號湧入北返車潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者龍柏安台北29日電）今天是農曆年假最後一天，預計國道北向將湧入車潮，高公局建議用路人盡量上午出發，並避開包括國5宜蘭至坪林、國1北向西螺至埔鹽等5大易壅塞路段，預計晚間車潮可望紓解。

高速公路局提醒用路人5大易壅塞路段，除國5宜蘭至坪林、國1北向西螺至埔鹽、苗栗至湖口，另國3北向竹山至中興、關西至大溪等，預計今晚6時後全線可恢復正常。

今天是大年初八，也是春節連假的收假日，依照高公局即時路況系統顯示，早上全國道路況皆大致正常，不過國5部分路段已開始湧現車潮。

高公局提醒今天疏導措施包括午後3時至晚間8時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口採高乘載管制、單一費率；國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

根據高公局資料，昨天全日交通量為107.3百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.2倍，高公局也預估，今天將有大批返回工作地點的車潮，車流預估將集中在部分觀光景點與省道銜接高速公路段。（編輯：李錫璋）1120129