白天氣溫略回升北部8至16度 寒流影響至30日清晨低溫探6度

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圖為民眾穿上厚外套、圍上圍巾，來到新北市深坑老街走春。中央社記者鄭清元攝 112年1月28日

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）受寒流影響，中央氣象局預報，今天各地天氣仍非常寒冷，但大多晴到多雲。氣象專家吳德榮預測，寒流持續影響至明天清晨，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地低溫6度左右。

氣象局預報，今天仍受寒流影響，不過環境偏乾，風速減弱，白天氣溫略為回升，北部及宜花溫度落在攝氏15到17度之間，感受較為舒適一些，其他地方預估可以到18到22度，較為溫暖；降雨方面，各地大多晴到多雲，都可以看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，冷空氣已漸減弱，但輻射冷卻加持，部分平地再創此波低溫；截至上午6時43分，平地最低氣溫前3名依序為苗栗縣頭屋鄉4.2度、嘉義縣民雄鄉5.0度，嘉義市東區5.2度。

吳德榮表示，今天至明晨仍受寒流影響，各地氣溫偏低，夜間在輻射冷卻加持下，清晨局部平地最低氣溫仍在6度左右，要注意保暖、防寒害。

至於今天天氣概況，吳德榮指出，大台北及高屏多雲時晴，新竹以南晴朗無雲；東半部多雲時晴、花東偶有零星飄雨的機率；白天高溫較昨天回升。各地區平地氣溫為北部8至16度，中部5至21度，南部7至24度，東部9至20度。

吳德榮說，明天起至週三乾冷空氣逐日減弱，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間強輻射冷卻加持，清晨仍很冷；本島平地最低氣溫亦逐日由6度緩升至9度左右，日夜溫差很大，有心血管疾病及年長者仍應特別注意保暖。

他表示，週四相對較弱的冷空氣影響，迎風面轉雨，背風面晴朗穩定，北台灣白天轉涼。週五冷空氣減弱，天氣好轉、氣溫回升。週六另一波弱冷空氣，水氣移入、降雨明顯。（編輯：李錫璋）1120129