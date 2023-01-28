春節連假最後一天 17縣市低溫警戒

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北28日電）受寒流影響，中央氣象局今晚表示，明天大年初八清晨低溫，西半部及宜蘭普遍僅攝氏8到10度，低溫「橙色警戒」也擴大至17個縣市，桃園市、新竹縣、苗栗縣可能下探6度。

氣象局今晚發布新聞稿表示，明天受寒流影響，環境偏乾、風速減弱，清晨除了西半部及宜蘭普遍只有8到10度，花東11至12度，近山區或河谷有可能再降低1到2度。

雲林以北、東半部及澎金馬局部地區有持續10度以下或6度以下低溫發生的機會，感受相當寒冷，氣象局提醒民眾多注意保暖。白天北部及宜、花地區溫度略為回升，落在15到17度間，其他地方預估為18到22度，較為溫暖。

氣象局說，明天降雨方面，各地大多晴到多雲，都可看到陽光，僅東半部地區及恆春半島有零星飄雨。

氣象局也在官方臉書發布低溫特報，這兩天受寒流影響，「橙色燈號（非常寒冷）」區域包括桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣，都有下探6度以下機率。

另外，新北市、基隆市、台北市、新竹市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請民眾注意防範。

氣象局說，「黃色燈號（寒冷）」區域則有嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市和屏東縣，有10度以下氣溫發生的機率。（編輯：唐聲揚）1120128