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2023春節天氣交通
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2023春節天氣交通1/74
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初七國道估7路段壅塞 建議南向下午出發

2023/1/28 09:44（1/28 09:55 更新）
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（中央社記者黃巧雯台北28日電）今天大年初七，高速公路局預估，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段壅塞，建議南向用路人下午、北向用路人上午出發。

交通部高速公路局表示，昨天全日交通量為119.3百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日）2.6百萬車公里）的1.3倍。

昨天路況除國5北向宜蘭至坪林路段於深夜逐漸紓解外，其餘路段於晚間8時後大致順暢。

高速公路局指出，今天凌晨0時至5時交通量為7.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2倍，預估今日交通量為100百萬車公里。

高速公路局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8時，交通量為13.2百萬車公里，今天相關疏導措施包括下午3時至晚間8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高速公路局預估，今天上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人下午出發，北向用路人儘量在上午時段出發。（編輯：黃世雅）1120128

#宜蘭縣
#坪林
#交通部高速公路局
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