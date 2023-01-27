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寒流又到 太平山下冰霰再現雪白美景

2023/1/27 18:43（1/27 19:06 更新）
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寒流南下，太平山國家森林遊樂區27日下午再度飄下冰霰，讓園區山頭與地面披上一片雪白外衣，冬日美景再現。（林務局羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月27日
寒流南下，太平山國家森林遊樂區27日下午再度飄下冰霰，讓園區山頭與地面披上一片雪白外衣，冬日美景再現。（林務局羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月27日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）林務局羅東林區管理處表示，寒流南下，太平山國家森林遊樂區從今天下午4時許起，再度飄下冰霰，園區山頭與地面又呈現雪白美景。

海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，25日受寒流影響，出現霧淞銀白美景，之後還降下冰霰，吸引不少遊客上山走春。

管理處指出，今天午後至傍晚，遊樂區氣溫已下探攝氏零下4度，陸續開始有冰霰及霧淞。為維護遊客安全，明天凌晨會視道路結冰及積雪情況，啟動春節第二波雪期預警性機動管制措施。原訂明天凌晨4時開園的時間將機動延後，待除冰並確定行車安全後再開園。

此外，園區不分平、假日都實施動態總量車輛管制，上限1000輛；若已快達上限時，將在山下附近主要道路的電子看板公告。當達到上限1000輛時，園區將暫時封閉，若有其他車輛離園才會再度開園。（編輯：李亨山）1120127

林務局羅東林區管理處指出，27日午後至傍晚，太平山國家森林遊樂區氣溫已下探攝氏零下4度，並陸續開始有冰霰及霧凇出現，園區山頭與日式建築附近地面再現銀色世界。（林務局羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月27日
林務局羅東林區管理處指出，27日午後至傍晚，太平山國家森林遊樂區氣溫已下探攝氏零下4度，並陸續開始有冰霰及霧凇出現，園區山頭與日式建築附近地面再現銀色世界。（林務局羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月27日
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