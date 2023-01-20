過年使用瓦斯爐熱水器要注意 務必保持通風防中毒

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（中央社記者鄭鴻達台北20日電）農曆春節期間，家家戶戶圍爐過新年，經濟部標準檢驗局提醒民眾應特別注意「瓦斯爐」及「燃氣熱水器」等燃氣器具使用的安全，使用時務必保持良好通風，並從選購、安裝、定期檢修等方面著手，以防範一氧化碳中毒。

標檢局發布新聞稿指出，每年12月到隔年2月，是一氧化碳中毒意外的高峰期，加上天氣冷緊閉門窗，若未依使用場所正確安裝，以及選用適當的瓦斯爐及燃氣熱水器，則易有發生一氧化碳中毒的意外風險。

標檢局詳列5要點供民眾參考，第一，要貼有合格的「標識」。燃氣器具商品本體，應貼有「商品檢驗標識」；第二，要選擇正確的「型式」。應依安裝場所通風環境狀況、燃氣種類等使用需求，選擇適當型式燃氣器具。

標檢局補充說明，例如選購屋外式（RF）熱水器，應裝置在室外通風良好處所，若選購室內型燃氣熱水器，如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，則應裝設適當的排氣管。

第三，要注意正確的「安裝」。燃氣器具應由合格「特定瓦斯器具裝修技術士」進行安裝，並安裝檢驗合格的瓦斯調整器及瓦斯管。

第四，要保持環境的「通風」。使用燃氣器具務必保持通風，尤其陽台有裝設熱水器，應避免晾掛大量衣物阻礙通風，且勿將屋外式熱水器安裝在室內或加裝窗戶的陽台，否則應更換成強制排氣式熱水器。

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第五，要執行定期的「檢修」。燃氣器具應定期請有合格證照的技術士或原廠技術人員，進行安全檢查與維修，尤其是使用超過「5年」者，更應注意定期維護保養，避免因零件老化導致意外。

標檢局強調，民眾使用燃氣器具時，切勿因天氣寒冷而緊閉門窗導致通風不良，引起一氧化碳中毒事故，即使窗戶有開著，若空氣對流不良，燃氣器具排放的一氧化碳還是可能累積在屋內，因此務必保持居家環境通風，以確實防範一氧化碳中毒意外事故。（編輯：趙蔚蘭）1120120