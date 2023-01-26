蘇花路廊北返車潮湧現 崇德管制站管制放行

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蘇花路廊北返車流大年初五26日上午9時起進入高峰，每小時交通量達1000輛次，警方在崇德設置管制站，採分流放行，車流一度回堵至崇德部落。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月26日

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（中央社記者張祈花蓮縣26日電）農曆春節初五，蘇花路廊北返車流上午9時起進入高峰，每小時交通量達1000輛次，警方在崇德管制站視車潮狀況管制放行，交通部公路總局估蘇花路廊今天北返車流量超過2萬輛。

花蓮市往蘇花路廊南口崇德管制站方向呈現車多狀況，由於台9線雙向車道進入蘇花路廊後為單線車道，警方於崇德管制站設置管制站，採分流放行，車流回堵至崇德部落。

新城警分局交通組長吳俊義接受中央社記者採訪指出，上午9時起蘇花路廊北返車潮湧現，崇德管制站設置交管措施，視車潮狀況輪流放行，盡快紓解車潮。

吳俊義指出，今天北返車流量較初四略減，預估崇德至蘇澳交通時間約100分鐘，進入蘇花路廊後車多順暢，呼籲北返民眾進入管制區稍有耐心，遵守交警引導。

公路總局統計，截至上午10時蘇花路廊北上花蓮往宜蘭方向為5600餘輛，預計今天北上車流量約2萬1000餘輛；初六北上交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段為上午9時至下午2時；初七全日交通量約7900輛次，車多時段為下午2時至晚間7時。（編輯：管中維）1120126