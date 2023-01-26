27日避國道壅塞 高公局建議北向上午出發

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）今天為春節連假初五，交通部高公局表示，下午國道出現幾處壅塞路段，預計明天國1、國3、國5南、北向都會出現重點壅塞路段，建議南向用路人儘量於下午出發、北向於上午時段出發。

交通部高速公路局今天發布新聞指出，明天為春節連續假期初六，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。

另外，高公局表示，國道今天下午出現幾處壅塞路段，包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口、大雅至台中系統、民雄至斗南；國3北向關西服務區至大溪、大山至西濱、清水服務區至大甲、斗六至竹山、竹崎至古坑服務區；國5北向宜蘭至坪林；國10西向仁武至左營端。截至今天傍晚5時，國道交通量為87.7百萬車公里，預估今日交通量為128百萬車公里，仍在預期範圍。

國道今天也有數起事故，影響整體車流甚鉅：下午3時3分在國1南向314.2里處發生6輛小客車追撞，占用內線車道，於下午3時34分排除，後方車流回堵8公里；下午3時25分在國1北向259.3公里處發生2輛小客車追撞，占用外線車道，下午3時32分排除，後方車流回堵4公里；下午4時57分於國1北向298.2公里處發生2輛小客車追撞，占用外線車道，傍晚5時12分排除，後方車流回堵4公里。（編輯：屈享平）1120126