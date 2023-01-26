初五白天起寒流減弱回溫 沿海留意長浪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北26日電）中央氣象局表示，今天大年初五清晨仍受寒流影響，白天起寒流減弱，各地氣溫回升；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

氣象局指出，昨天大年初四寒流影響，清晨各地天氣非常寒冷，低溫均在攝氏10度以下，本島最低溫發生在嘉義農試所4.9度；截至今天清晨，北部、宜蘭山區有出現降雪或冰霰的現象，白天迎風面的北部及東半部地區降雨逐漸趨緩。

氣象局說，今天清晨受寒流影響，西半部及宜花地區仍有10度以下低溫發生的機率，台東低溫約11、12度，空曠地區可能會再低2度左右。

氣象局表示，今天白天起寒流減弱，各地氣溫回升，北部、宜花地區高溫約20度左右，中南部及台東高溫則在20到24度，日夜溫差大，早晚仍要做好保暖工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，水氣逐漸減少，只有北部山區及東半部地區有零星降雨機會，其他地區為晴到多雲，入夜後高山地區仍須提防道路積冰，小心駕駛。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為東北東至偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，污染物稍易累積，空品多為普通至良好等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（編輯：管中維）1120126