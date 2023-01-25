寒流迎春 宜蘭太平山降冰霰呈現銀白美景[影]

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寒流發威，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區25日清晨雖沒下雪，但出現霧淞銀白美景，遊樂區內翠峰山屋附近的山頭雪白一片。（林務局羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月25日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣25日電）受寒流影響，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區今天清晨雖沒下雪，但出現霧淞銀白美景，上午還降下霰，吸引不少遊客上山走春，欣賞難得美景。

林務局羅東林區管理處指出，太平山國家森林遊樂區清晨氣溫雖已下探到攝氏零下3度至5度，但因水氣不足，未如預期下雪，主要以結霜及霧淞為主。

管理處表示，今天凌晨因遊樂區聯外道路結冰，一早工作人員與警方聯合巡視，並出動破冰車後，基於安全清晨6時40分才開放遊客車輛入園。不過，許多遊客從昨晚就已在山下的售票站排隊等待入園；今天清晨未開園之前，停等車潮一度回堵約2.6公里。上午8時30分許，遊樂區還降下冰霰。

管理處提醒，今天開車入園雖不用雪鏈，但還是要小心慢行、做好保暖。此外，園區不分平假日都實施動態總量車輛管制，上限1000輛；若已快達上限時，將在山下附近主要道路的電子看板公告。

林姓遊客說，今天行經宜蘭與台中交界處的思源埡口時，兩側道路旁與當地山谷都結滿霧淞，宛如北國世界。

公路總局第四區養護工程處指出，省道台7甲線南山至思源埡口路段，今天清晨經巡視道路，無降雪及結冰情況。（編輯：張銘坤）1120125

受寒流影響，海拔約1900公尺、位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區25日清晨雖沒下雪，但出現霧淞銀白美景，上午還降下冰霰，吸引不少遊客上山走春。（林務局羅東林管處提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年1月25日