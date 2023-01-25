尖石高海拔山區深夜降雪 清晨露出霧淞美景[影]

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新竹縣尖石鄉宇老、新光部落及李棟山等高海拔地區，24日晚間陸續傳出飄雪，有民眾在臉書分享清晨時山頭結霧淞的照片，白靄靄的景象相當夢幻、美麗。（新光部落民眾曾詩芸提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月25日

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）新竹縣尖石鄉宇老、新光部落及李棟山等高海拔地區，昨天晚間陸續傳出飄雪，有民眾在臉書分享今天清晨時山頭結霧淞的照片，景象相當夢幻、美麗。

位在海拔1450公尺高、尖石鄉宇老部落的餐廳業者「綠木頭」昨晚在臉書（Facebook）分享下雪影片，並發文表示，昨天傍晚5時30分店外氣溫顯示攝氏0度，晚間7時左右下雪。

位在尖石鄉的「李棟山莊」莊主蔡清郎昨天晚間也在臉書貼出多張白雪照，他今天接受中央社記者電訪表示，昨天晚間7時30分開始飄雪，非常漂亮。

新竹縣議員劉建民接受中央社記者電訪表示，尖石鄉玉峰、抬耀部落，以及李棟山等高海拔地區，昨天晚間至深夜都有下雪情形，但由於濕度不夠，雪量不多，未造成積雪。

劉建民說，今天清晨可見多處山頭有結霧淞的美景，不過上午太陽高照，預計中午就會融化消失，他提醒要上山郊遊的民眾，務必做好保暖措施，注意行車安全。（編輯：張銘坤）1120125