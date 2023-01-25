更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

尖石高海拔山區深夜降雪 清晨露出霧淞美景[影]

2023/1/25 10:52（1/25 11:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹縣尖石鄉宇老、新光部落及李棟山等高海拔地區，24日晚間陸續傳出飄雪，有民眾在臉書分享清晨時山頭結霧淞的照片，白靄靄的景象相當夢幻、美麗。（新光部落民眾曾詩芸提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月25日
新竹縣尖石鄉宇老、新光部落及李棟山等高海拔地區，24日晚間陸續傳出飄雪，有民眾在臉書分享清晨時山頭結霧淞的照片，白靄靄的景象相當夢幻、美麗。（新光部落民眾曾詩芸提供）中央社記者魯鋼駿傳真 112年1月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）新竹縣尖石鄉宇老、新光部落及李棟山等高海拔地區，昨天晚間陸續傳出飄雪，有民眾在臉書分享今天清晨時山頭結霧淞的照片，景象相當夢幻、美麗。

位在海拔1450公尺高、尖石鄉宇老部落的餐廳業者「綠木頭」昨晚在臉書（Facebook）分享下雪影片，並發文表示，昨天傍晚5時30分店外氣溫顯示攝氏0度，晚間7時左右下雪。

位在尖石鄉的「李棟山莊」莊主蔡清郎昨天晚間也在臉書貼出多張白雪照，他今天接受中央社記者電訪表示，昨天晚間7時30分開始飄雪，非常漂亮。

新竹縣議員劉建民接受中央社記者電訪表示，尖石鄉玉峰、抬耀部落，以及李棟山等高海拔地區，昨天晚間至深夜都有下雪情形，但由於濕度不夠，雪量不多，未造成積雪。

劉建民說，今天清晨可見多處山頭有結霧淞的美景，不過上午太陽高照，預計中午就會融化消失，他提醒要上山郊遊的民眾，務必做好保暖措施，注意行車安全。（編輯：張銘坤）1120125

#尖石鄉
#劉建民
#蔡清郎
延伸閱讀
大年初四寒流北部宜花低溫探12度 初五各地氣溫將回升寒流迎春 宜蘭太平山降冰霰呈現銀白美景拉拉山下雪了 冰霰與雪花交錯遊客驚呼
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族