初二國道午後路況 國5北向宜蘭至頭城路段紫爆

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）今天大年初二，民眾出遊及回娘家，國道多處路段車多或壅塞，下午3時過後，國5北向宜蘭至頭城路段紫爆，國3北向新竹系統至寶山時速也不到20公里。

交通部高速公路局預估今日交通量為138百萬車公里，截至中午12時為止，國道全線交通量為52百萬車公里，在預期流量範圍內。

今天上午包括國1南向湖口服務區至竹北、國3南下沙鹿至龍井等路段紫爆、時速都不到20公里，下午3時過後，國5北向宜蘭至頭城、國3北向新竹系統至寶山路段也呈現紫爆。

截至下午4時為主，國3北向竹南至西濱、關西服務區至高原路段、國1北向湖口服務區至湖口、國1南向五堵至汐止、西螺服務區至西螺路段，時速也都不到30公里。（編輯：陳清芳）1120123