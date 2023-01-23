寒流來襲北台灣入夜下探6度 山區有機會降雪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

氣象局23日發布低溫特報，中以北及宜蘭入夜到24日上午最冷，低溫6到10度，山區水氣若足有降雪機會。圖為北市南港區民眾外出穿著厚重冬衣。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤、陳清芳台北23日電）氣象局今天發布低溫特報，除了高、屏、澎，全台有感，台中以北及宜蘭入夜到明天上午是最冷時段，低溫6到10度，山區如果水氣足夠則有降雪機會，這波寒流影響至26日。

中央氣象局今天發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，橙色燈號包含新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣，氣溫有機會降至攝氏6度以下；台北市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機會。

另外，黃色燈號包含新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機會，連江縣則有6度以下氣溫發生的機會。

根據氣象局資訊，黃色燈號是平地最低氣溫10度以下；橙色燈號是平地最低氣溫6度以下，或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下。

氣象局指出，如果低溫和水氣條件配合，北部山區有降雪機會，即使沒有降雪，也可能道路結霜路滑，用路人注意路況維護行車安全。

氣象局也提醒，民眾應注意預防低溫導致的呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童的頭、頸、手和腳部溫暖。冬季為流感好發季節，注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。（編輯：張雅淨）1120123

（圖取自中央氣象局網頁）