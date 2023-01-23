日本迎本季最強寒流 東京恐現零下3度低溫

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本各地將從1月24日起迎接今年冬天最強寒流，北陸地方及東北地方可能降下破紀錄大雪、東京市區恐將出現攝氏零下3度低溫，甚至連九州地方靠太平洋側平地也有機會降雪。

日本讀賣新聞報導，受即將到來的今年冬天最強寒流影響，預測日本各地1月24日到26日將出現嚴寒天氣及降下大雪。日本氣象廳呼籲，民眾必須嚴防樹木傾倒造成停電、水管結凍破損造成停水，及路面結凍打亂交通帶來的衝擊等狀況。

氣象廳表示，冬季型態氣壓分布將從1月24日起增強，預測屆時將有零下42度到36度的強烈冷空氣流入日本列島約5000公尺上空。

目前預想這波寒流影響高峰落在1月25日，關東地方部分城市最低溫可能都在零度以下，包括零下6度的前橋市、宇都宮市及水戶市，連東京市區也可能出現零下3度低溫。

至於北陸及東北將持續降雪到1月26日，甚至可能出現破紀錄大雪。到1月25日上午6時止的24小時降雪量預測，北陸可能介於70公分到100公分、東北可能在60公分到80公分。

關東甲信地方降雪預料集中在山區，而從東海地方到九州地方的靠太平洋側平地，有機會在這波寒流侵襲期間看到降雪。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120123