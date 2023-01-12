東京櫻花搶2023年頭香 日本機構預測3/20起開花

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（中央社東京12日綜合外電報導）日本氣象新聞公司（Weathernews）今天公布首次2023年櫻花開花預測，東京都的染井吉野櫻預計3月20日開花，較另一間機構的預測提早兩天，將是日本全境第一個開花的地區。

日本氣象新聞公司預測，東京的染井吉野櫻開花後，日本各地染井吉野櫻開花時間也會跟往年差不多，或是較往年提早。

高知縣及福岡縣將接續東京於3月21日開花，之後是3月22日的廣島縣、3月23日的名古屋及鹿兒島，大阪府開花時間約在3月25日。

目前預測東北地方的仙台將於4月7日開花、青森可能在4月17日開花；北海道的札幌可能4月25日開花、釧路可能在5月10日開花。

至於各知名賞櫻景點的預測開花時間，東京都的上野恩賜公園及熊本縣的熊本城可能落在3月21日、京都府的嵐山可能是3月29日、青森縣弘前公園可能在4月17日、北海道五稜郭公園可能是4月23日。

日本氣象新聞公司預計2月上旬公布第2次開花預測。

日本氣象株式會社昨天公布第1次的2023年櫻花開花及滿開預測，東京及大阪的染井吉野櫻將分別在3月22日左右及3月28日左右開花。由於各家氣象公司預測結果有所不同，上述資訊僅供參考。（譯者：黃名璽/核稿：陳彥鈞）1120112