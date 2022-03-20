疫後遊日本高知 訪台灣愛玉命名者故鄉賞櫻

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（中央社記者余曉涵台北20日電）日本知名植物學者牧野富太郎不僅是台灣桂竹的發現者，也是台灣愛玉原料愛玉子的命名者。日本高知縣介紹縣內與牧野富太郎有淵源的景點，希望吸引台灣旅客在疫後造訪。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已經2年多無法跨境旅遊。為了讓旅客在疫後可以造訪日本高知縣，加上2023年NHK晨間劇「爛漫」的故事主角以日本植物學之父牧野富太郎為原型，日本高知縣國際觀光課發出新聞稿介紹縣內與牧野富太郎有淵源的幾個景點。

日本高知縣國際觀光課說，牧野富太郎出身於高知縣，熱愛花草，生平為數千種植物命名，其中也有不少櫻花品種，牧野富太郎也是發現台灣「桂竹」及「愛玉」原料愛玉子並為其命名之人，與台灣淵源深厚。

日本高知縣國際觀光課指出，牧野富太郎94年生涯中，蒐集約40萬件植物標本，親手描繪約1700多件植物圖鑑，並為1500種以上新物種命名，奠定日本植物學雄厚基礎，是「日本植物分類學之父」，為表彰牧野富太郎的功績，1958年4月設立牧野植物園。8公頃的園內，種植約3000種與牧野富太郎相關的植物，為四季點綴美麗色彩。

其中櫻花品種多達40種，春天綻放園內，為了日夜均可欣賞美麗櫻花，牧野植物園從2015年起，以南園由牧野富太郎命名的「仙台屋」為中心實施「櫻花夜宵」夜間點燈活動。

日本高知縣國際觀光課說，牧野富太郎出生在佐川町，佐川町為江戶時期土佐藩筆頭家老深尾家領地，是擁有400年歷史的酒藏町，自古以來便為高知縣內知名書香小鎮，鎮內牧野公園是日本櫻花100選之一，逢春之際，山丘被盛開的櫻花染紅。

日本高知縣國際觀光課指出，牧野公園開始於明治35年（西元1902年）牧野富太郎致贈佐川町染吉野櫻樹苗，其後在町民持續植被栽種與維護下，佐川町整體也變成一個植物園，傳承牧野富太郎生前對植物的熱愛，牧野公園內多達24種開花時間不盡相同的櫻花，從3月上旬至4月中旬均有櫻可賞。

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日本高知縣國際觀光課說，佇立在高知縣西南的大月町長澤山丘上的月光櫻，是牧野富太郎生前來到足摺地區進行植物採集時，在海岸林木中發現的，原本要將這棵夢幻的新品種，命以當地之名為「足摺櫻」，後因「滿開時期適逢滿月」、「花瓣與月光相互輝映」、「周邊有許多與月相關的地名」等諸多說法，使其另得「月光櫻」之名。

日本高知縣國際觀光課表示，月光櫻被當地視為鎮地之寶，不僅有專屬官方網站，大月町觀光協會也會配合每年的開花時期，實施夜間點燈，並舉辦夜櫻音樂會等熱鬧活動。（編輯：管中維）1110320