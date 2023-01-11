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日本預測2023櫻花開花日 東京3/22大阪3/28

2023/1/11 18:11（1/11 19:22 更新）
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日本氣象株式會社11日公布2023年第1次櫻花開花及滿開預測，東京及大阪的染井吉野櫻將分別在3月22日左右及3月28日左右開花。（中央社檔案照片）
日本氣象株式會社11日公布2023年第1次櫻花開花及滿開預測，東京及大阪的染井吉野櫻將分別在3月22日左右及3月28日左右開花。（中央社檔案照片）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本氣象株式會社今天公布第1次的2023年櫻花開花及滿開預測，東京及大阪的染井吉野櫻將分別在3月22日左右及3月28日左右開花。第2次預測預計1月26日公布。

根據公布，日本全境今年染井吉野櫻開花時間可能跟往年差不多，或是較往年來得晚。日本氣象株式會社目前預測今年染井吉野櫻會從東京、高知及下關等地開始開花，之後由東海地方及九州地方接棒。

根據預測，東京在3月22日左右開花後，可能會在3月30日左右迎來滿開；大阪可能在3月28日左右開花，滿開時間落在4月5日左右。

至於最北邊的北海道可能在5月2日左右開花，並在5月5日左右迎來滿開。九州地方的福岡可能在3月23日左右開花，並在4月1日左右滿開。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120111

日本氣象株式會社11日公布2023第1次年櫻花開花及滿開預測。（圖取自日本氣象株式會社網頁n-kishou.com）
日本氣象株式會社11日公布2023第1次年櫻花開花及滿開預測。（圖取自日本氣象株式會社網頁n-kishou.com）
#日本
#東京
#櫻花
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