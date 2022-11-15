秋天賞楓同時賞櫻 日本愛知縣四季櫻盛開

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日本愛知縣豐田市的小原地區種植著約1萬株的四季櫻，是日本少見能欣賞楓葉與櫻花同時盛開雙重美景的地方。（日本愛知縣豐田市提供）中央社記者余曉涵傳真 111年11月15日

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（中央社記者余曉涵台北15日電）秋天造訪日本愛知縣，除了賞楓外，還能夠賞櫻。愛知縣豐田市指出，在小原地區種植約1萬株的四季櫻，一年開花2次，是日本少見能欣賞楓葉與櫻花同時盛開雙重美景的地方。

隨著邊境開放，不少民眾都趁秋天衝日本賞楓，不過秋天如果旅客造訪日本愛知縣豐田市，除了賞楓外，還能同時賞櫻。

日本愛知縣豐田市發布新聞稿表示，位在日本中部地區的愛知縣豐田市，是愛知縣僅次於名古屋人口第2多的大城市。豐田市不僅是世界知名汽車品牌TOYOTA總公司的所在地，更有豐富多元的自然景觀，以及底蘊深厚的人文歷史，四季皆有其迷人之處。

豐田市表示，位於東部的「香嵐溪」，其秋天絕美的楓紅是日本數一數二的賞楓名勝，每年的11月是最佳賞楓時期，4000多棵的楓樹逐漸披上絢爛的紅衣，香嵐溪的河面映照著鮮明豔麗的紅葉絕景。

楓葉祭期間的夜間點燈更是引人入勝，因夜晚燈光渲染成金黃色的飯盛山山頭，映照著赤紅的待月橋及清澈溪流更是猶如畫一般地如夢似幻，今年的楓葉祭期間為11月1日至11月30日，夜間點燈時間為會期內每天日沒到晚間9時結束，楓葉季期間還有熱鬧且各具特色的屋台小吃。

豐田市指出，從香嵐溪步行約10分鐘即可抵達的「足助老街」，過去曾是連接尾張、三河和信州的伊那街道，作為宿場町曾繁榮一時，綿延2公里長的足助老街隨處可見白牆倉庫、格子門與黑色板牆等保留江戶時代後期建築，於2011年被列為重要傳統建築物群保存地區，踏入足助老街彷彿走進時光隧道。

在秋天造訪豐田市，還能欣賞櫻花與紅葉共存的美景，豐田市指出，在小原地區種植著約1萬株的四季櫻，有別於一般櫻花品種只在春季滿開，小原四季櫻一年開花2次，是日本少見能欣賞楓葉與櫻花同時盛開雙重美景的地方。

豐田市表示，而在「川見四季櫻之鄉」是小原四季櫻種植最密集的景點，漫山遍野的粉色四季櫻及點綴其中的豔麗楓紅，每年的最佳觀賞期為11月中旬至11月下旬，同時小原地區分三會場舉辦「小原四季櫻櫻花祭」，有欣賞絕景的「川見四季櫻之鄉」、文化體驗的「豐田市和紙之鄉」、聚集美食與表演的「小原交流公園」等。

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另外，豐田市表示，位於稻武地區的「大井平公園」是近年人氣漸增受到矚目的賞楓景點，夏天是賞螢火蟲的勝地，冬季在大井平公園附近的湧水廣場則有絕美少見的冰瀑可以欣賞。

每年11月上旬至中旬是賞楓的絕佳時期，大井平公園內隱藏多處SNS美照景點，像日式涼亭展望台襯托滿山遍谷的紅葉，或是從吊橋向上延伸以黃、橘交織出的絕美楓葉風景，是許多人默默拍照上傳的人氣打卡景點。（編輯：陳仁華）1111115