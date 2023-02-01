清明連假赴日賞櫻詢問度暴增 團費價格降3成

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雄獅旅遊公布日韓在地賞櫻口袋名單，其中日本櫻花最具代表的就是河口湖「淺間神社」，旅客可欣賞櫻花林與富士山同框的難得美景。（雄獅旅遊提供）中央社記者余曉涵傳真 112年2月1日

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（中央社記者余曉涵台北1日電）根據旅遊業者觀察，櫻花季日韓旅遊商品詢問度相較農曆春節暴增5至6倍，主因是清明連假團費價格相較春節降幅達至少3成。

今年春天是台灣開放邊境後的首個櫻花季，雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，由於日韓櫻花季適逢清明連假，根據觀察，櫻花季日韓旅遊商品近日詢問度明顯提升，相較農曆春節暴增5至6倍。

雄獅旅遊指出，主因是清明連假團費價格相較農曆春節降幅達至少3成，不少企業獎勵旅遊或一般民眾都選在此時出發，預估今年將迎來一波賞櫻旅遊潮大爆發，因此也推出熊本賞櫻包機行程搶客。

雄獅旅遊公布日韓在地賞櫻口袋名單，其中日本櫻花最具代表的就是河口湖「淺間神社」，欣賞櫻花林與富士山同框的難得美景；關西除了哲學之道、奈良東大寺外，也可安排「大阪城御座船」，換個角度遊船賞護城河吉野櫻。

北陸推薦富山朝日町的「舟川春日四重奏」，可以同時看到雪山與櫻花、鬱金香、油菜花同時綻放的美景，順便再來場櫻花樹下野餐；九州則可到佐賀「松浦鐵道浦之崎站」，是當地人的私藏賞櫻景點。

韓國方面，雄獅旅遊表示，位在釜山近郊的「鎮海櫻花」被列為韓國必訪賞櫻景點，每年3、4月還會舉辦世界最大的櫻花節「鎮海軍港節」，可以欣賞精彩的文化表演及品嚐特色美食。

蔚山「仙岩湖公園」有環湖櫻花美景，欣賞在川流兩側滿滿的櫻花林；首爾近郊則有長達3公里的「伊甸園櫻花路」，微風吹來時有機會看到夢幻的櫻吹雪美景：「義王鐵道自行車」附近種植一整排的環湖櫻花樹，也是必訪的櫻花秘境。（編輯：張雅淨）1120201