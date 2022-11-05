日本告別福澤諭吉停印舊鈔 改版新鈔2024年流通

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新版萬圓紙鈔正面肖像是「日本資本主義之父」澀澤榮一，是繼1984年從聖德太子變成福澤諭吉後，時隔40年再度變更。圖為現行1萬日圓及5000日圓。（中央社）

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本目前流通以明治時期教育家福澤諭吉肖像設計的萬圓大鈔等各面額紙鈔，已知今年9月停止印製，取而代之的3款新版紙鈔預計將於2024年上半年開始流通。

日本TBS電視台報導，日本銀行（中央銀行）表示，目前流通的不同面額紙鈔，包括正面印有福澤諭吉肖像的萬圓大鈔、印有明治初期小說家樋口一葉肖像的5000圓紙鈔，及印有細菌學家野口英世肖像的千圓紙鈔，都已在9月結束印製。

日本紙鈔由日本銀行發行、國立印刷局製造；未來將發行的新鈔已從今年6月開始印製。

日本政府2019年公布新版紙鈔設計，新的萬圓紙鈔正面是人稱「日本資本主義之父」的澀澤榮一畫像；5000圓鈔正面肖像是創立津田塾大學的津田梅子；千圓鈔正面是確立血清療法的北里柴三郎畫像。

（圖取自日本銀行網頁boj.or.jp）

這次變更萬圓紙鈔正面肖像，將是繼1984年從聖德太子變成福澤諭吉後，時隔40年再度變更。

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至於新鈔背面設計，萬圓紙鈔背面從鳳凰像改成東京站丸之內建物；5000圓鈔從燕子花改成藤花；千圓鈔從富士山和櫻花，改成浮世繪畫家葛飾北齋「富嶽三十六景」系列中的名作「神奈川沖浪裏」。

財務省等單位表示，新鈔在防偽上做了更多設計，採用最先進的技術，讓肖像看起來立體可動、水印也更加精細；另外也採用大字體與紙面設計，對視覺障礙者及高齡人士更為友善。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1111105

（圖取自日本銀行網頁boj.or.jp）