更多編輯台推薦新聞：
入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿
生活

入境0+7新制重點一次看 防疫旅館10/13起回歸一般旅宿

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂
產經

台灣大併台灣之星電信三雄為何吵翻天？ 頻寬爭議一次看懂

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園
生活

封閉50年第2道門開啟 圓山西密道通往劍潭公園

金馬獎第59屆 完整入圍名單
娛樂

金馬獎第59屆 完整入圍名單

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯為戰烏克蘭亂發兵單 蒲亭首認局部動員不順
首頁 / 國際

查爾斯三世肖像新硬幣曝光 預期耶誕節前流通

2022/9/30 12:12（9/30 12:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國皇家鑄幣廠推出首批印有國王查爾斯三世肖像的硬幣。（路透社）
英國皇家鑄幣廠推出首批印有國王查爾斯三世肖像的硬幣。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）推出首批印有國王查爾斯三世肖像的硬幣。按傳統，新君主在硬幣上會與前任君主面朝反方向，這意味查爾斯三世肖像是面朝左方。

路透社報導，查爾斯三世（King Charles III）的肖像將出現在50便士硬幣上，將在未來幾個月內流通，預期會在耶誕節之前；5英鎊紀念幣背面也會印有兩幅已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）的肖像。

英格蘭共和國曾於17世紀中葉短暫成立，1660年才恢復君主制，自那之後，硬幣上的君主肖像與前任君主面朝反方向，成為傳統。

查爾斯三世親自批准硬幣上面朝左的官方肖像，設計者是英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）。肖像周圍的拉丁文縮寫含意為「國王查爾斯三世，承蒙上帝的恩典，信仰的捍衛者」。

詹寧斯說：「這幅肖像是根據國王的照片雕刻而成，靈感來自數世紀以來，為英國硬幣增添光彩的標誌性肖像。」

伊麗莎白二世在位70年，於9月8日去世，享耆壽96歲。約有270億枚印有她肖像的硬幣還在流通，會隨時間推移逐漸被淘汰，不過目前仍是法定貨幣。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110930

查爾斯三世
英女王伊麗莎白二世靈柩25萬人瞻仰 最久得排隊一天 英女王靈柩離開國會 移往西敏寺舉行國葬
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族