查爾斯三世肖像新硬幣曝光 預期耶誕節前流通

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）英國皇家鑄幣廠（Royal Mint）推出首批印有國王查爾斯三世肖像的硬幣。按傳統，新君主在硬幣上會與前任君主面朝反方向，這意味查爾斯三世肖像是面朝左方。

路透社報導，查爾斯三世（King Charles III）的肖像將出現在50便士硬幣上，將在未來幾個月內流通，預期會在耶誕節之前；5英鎊紀念幣背面也會印有兩幅已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）的肖像。

英格蘭共和國曾於17世紀中葉短暫成立，1660年才恢復君主制，自那之後，硬幣上的君主肖像與前任君主面朝反方向，成為傳統。

查爾斯三世親自批准硬幣上面朝左的官方肖像，設計者是英國雕塑家詹寧斯（Martin Jennings）。肖像周圍的拉丁文縮寫含意為「國王查爾斯三世，承蒙上帝的恩典，信仰的捍衛者」。

詹寧斯說：「這幅肖像是根據國王的照片雕刻而成，靈感來自數世紀以來，為英國硬幣增添光彩的標誌性肖像。」

伊麗莎白二世在位70年，於9月8日去世，享耆壽96歲。約有270億枚印有她肖像的硬幣還在流通，會隨時間推移逐漸被淘汰，不過目前仍是法定貨幣。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1110930